Änderungen auf der Buslinie 110 „Wildpark“ ab 21.07.2025

SCHWEINFURT – Ab Montag, 21. Juli 2025, wird die Omnibuslinie 110 aufgrund von zwei Baumaßnahmen in der Rückertstraße umgeleitet. Die Umleitung betrifft voraussichtlich den Zeitraum bis Jahresende.

Im Zuge der Baumaßnahmen entfallen die Haltestellen „Markt“ und „Am Unteren Marienbach“ in beiden Fahrtrichtungen. Als Ersatz wird in der Zehntstraße, auf der nördlichen Marktseite, eine provisorische Haltestelle für stadtauswärts fahrende Busse eingerichtet. Darüber hinaus wird die Haltestelle „Kornmarkt“ sowohl auf der Hin- als auch auf der Rückfahrt in den Fahrplan aufgenommen.

Für Fahrten stadtauswärts ersetzt die Haltestelle „Oberer Marienbach“ (Regionalbusverkehr) die entfallende Haltestelle „Am Unteren Marienbach“. In Fahrtrichtung Roßmarkt wird zusätzlich die Haltestelle „Am Oberen Marienbach“ bedient.

Die Stadtwerke Schweinfurt bitten alle Fahrgäste, die eingerichteten Ersatzhaltestellen entsprechend zu nutzen, und danken für das Verständnis während der Bauphase.