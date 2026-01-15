AfD stellt Bürgermeisterkandidat in Poppenhausen auf
POPPENHAUSEN / LANDKREIS SCHWEINFURT – Der AfD-Kreisverband Schweinfurt-Land hat Alfred Schmitt einstimmig für die Bürgermeisterwahl am 08. März 2026 nominiert. Der 61-jährige Bauingenieur und ehemalige Pionieroffizier bringt als amtierender Kreisrat langjährige Erfahrung aus der Kommunalpolitik mit. Schmitt bekleidet zudem verschiedene Funktionen innerhalb seiner Partei, unter anderem als Experte für Infrastruktur und stellvertretender Bundessprecher der Vereinigung „Christen in der AfD“.
In seiner Ansprache zeichnete der Kandidat ein kritisches Bild der aktuellen finanziellen Lage und warnte davor, den Bürgern angesichts leerer Kassen große Versprechen zu machen. Laut Schmitt werde es in Zukunft auf kommunaler Ebene primär darum gehen, die bestehende Notlage zu verwalten, statt umfangreiche neue Projekte umzusetzen. Er warf den etablierten Parteien vor, das Land wirtschaftlich geschwächt zu haben, und forderte einen „Mut zur Wahrheit“ im Umgang mit den realen Gestaltungsmöglichkeiten vor Ort.
Zugleich kritisierte Schmitt die politische Isolierung seiner Partei durch die sogenannte Brandmauer, die einer sachorientierten Politik auf kommunaler Ebene im Wege stehe. Für den Fall seiner Wahl kündigte er jedoch an, im Gemeinderat von Poppenhausen jeden konstruktiven Sachbeitrag zu unterstützen, ungeachtet dessen parteipolitischer Herkunft. Diese Herangehensweise einer pragmatischen Zusammenarbeit verfolge die AfD nach seinen Angaben bereits erfolgreich im Schweinfurter Kreistag.
