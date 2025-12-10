Auto IU

AfD stellt Gemeinderatsliste in Poppenhausen auf

10. Dezember 2025Letztes Update 10. Dezember 2025
Die AfD-Liste für den Gemeinderat Poppenhausen: 1. Alfred Schmitt (Bauingenieur, Kreisrat), 2. Kurt Bartocha (Elektromeister), 3. Michael Diehl (Kraftfahrer), 4. Matthias Zemelka (Maler), 5. Fabian Grau (Betonbauer), 6. Monika Diehl (Apothekenhelferin), 7. Bernd Schlereth (Stahlbetonbauer), 8. Thorsten Herold (Koch) - Foto: Alfred Schmitt
POPPENHAUSEN, LKR. SCHWEINFURT – Der AfD-Kreisverband Schweinfurt-Land hat in einer Aufstellungsversammlung durch seine Poppenhäuser Parteimitglieder einstimmig acht Kandidaten für die Gemeinderatswahl am 8. März 2026 nominiert. Es handelt sich dabei um die erste AfD-Gemeinderatsliste im Landkreis Schweinfurt.

AfD-Kreisvorsitzender Bernd Schuhmann MdB sprach von einer erfreulichen Premiere und dankte den Kandidaten für ihr Engagement.

AfD-Kreisrat Alfred Schmitt, der die Liste auf Platz 1 anführt, betonte die Notwendigkeit, dass die AfD auch in den Rathäusern als kompetenter Diskussionspartner mitrede. Er hob hervor, dass auf Poppenhäuser Gemeindegebiet argumentativ gegen „Klimawahn und Energiewende-Unfug sowie gegen die weiter drohende Landschaftszerstörung durch Windenergiekonzentration“ vorgegangen werden müsse.

Die AfD-Liste für den Gemeinderat Poppenhausen

Listenplatz Name Beruf/Funktion
1 Alfred Schmitt Bauingenieur, Kreisrat
2 Kurt Bartocha Elektromeister
3 Michael Diehl Kraftfahrer
4 Matthias Zemelka Maler
5 Fabian Grau Betonbauer
6 Monika Diehl Apothekenhelferin
7 Bernd Schlereth Stahlbetonbauer
8 Thorsten Herold Koch

