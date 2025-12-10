AfD stellt Gemeinderatsliste in Poppenhausen auf
POPPENHAUSEN, LKR. SCHWEINFURT – Der AfD-Kreisverband Schweinfurt-Land hat in einer Aufstellungsversammlung durch seine Poppenhäuser Parteimitglieder einstimmig acht Kandidaten für die Gemeinderatswahl am 8. März 2026 nominiert. Es handelt sich dabei um die erste AfD-Gemeinderatsliste im Landkreis Schweinfurt.
AfD-Kreisvorsitzender Bernd Schuhmann MdB sprach von einer erfreulichen Premiere und dankte den Kandidaten für ihr Engagement.
AfD-Kreisrat Alfred Schmitt, der die Liste auf Platz 1 anführt, betonte die Notwendigkeit, dass die AfD auch in den Rathäusern als kompetenter Diskussionspartner mitrede. Er hob hervor, dass auf Poppenhäuser Gemeindegebiet argumentativ gegen „Klimawahn und Energiewende-Unfug sowie gegen die weiter drohende Landschaftszerstörung durch Windenergiekonzentration“ vorgegangen werden müsse.
Die AfD-Liste für den Gemeinderat Poppenhausen
|Listenplatz
|Name
|Beruf/Funktion
|1
|Alfred Schmitt
|Bauingenieur, Kreisrat
|2
|Kurt Bartocha
|Elektromeister
|3
|Michael Diehl
|Kraftfahrer
|4
|Matthias Zemelka
|Maler
|5
|Fabian Grau
|Betonbauer
|6
|Monika Diehl
|Apothekenhelferin
|7
|Bernd Schlereth
|Stahlbetonbauer
|8
|Thorsten Herold
|Koch
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!