Agentur für Arbeit Schweinfurt: Veränderung der Öffnungszeiten der Familienkasse
SCHWEINFURT – Die Familienkasse Bayern Nord ändert ab dem 1. Oktober 2025 ihre Sprechzeiten am Standort Schweinfurt in der Kornacherstraße 6. Persönliche Vorsprachen sind künftig nur noch montags, dienstags und donnerstags von 8 bis 12 Uhr möglich.
Mittwochs und freitags bleibt die Familienkasse für den persönlichen Kundenverkehr geschlossen. Kunden haben jedoch weiterhin die Möglichkeit, viele ihrer Anliegen online zu erledigen. Unter www.familienkasse.de können Anträge gestellt, Änderungen mitgeteilt oder Nachweise hochgeladen werden. Für telefonische Fragen steht das Service-Center von Montag bis Donnerstag von 8 bis 18 Uhr und am Freitag von 8 bis 14 Uhr unter der kostenfreien Rufnummer 0800 4 5556 30 zur Verfügung.
Tanja Sawosch, Bereichsleiterin der Familienkasse Bayern Nord, erklärte, dass mit den neuen Öffnungszeiten die persönliche Beratung auf Tage mit besonders hoher Nachfrage konzentriert wird. Gleichzeitig sollen die digitalen und telefonischen Angebote weiter genutzt werden, um Kunden die Wahl zu lassen, auf welchem Weg sie ihr Anliegen klären möchten.
