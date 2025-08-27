Agentur für Arbeit – Veranstaltungshinweise September
SCHWEINFURT – Die Agentur für Arbeit Schweinfurt hat die Termine für mehrere Informationsveranstaltungen und Messen im September bekannt gegeben. Die Angebote richten sich an verschiedene Zielgruppen und sollen Menschen bei der Berufswahl und Weiterentwicklung unterstützen. Von Ausbildung über Studium bis hin zu Qualifizierungsmaßnahmen gibt es eine breite Palette an kostenlosen Möglichkeiten.
Am 23. September findet der 27. Bad Neustädter Hochschultag von 9:00 bis 15:00 Uhr in der Stadthalle in Bad Neustadt statt. Zwei Tage später, am 25. September, gibt es um 15:30 Uhr eine Informationsveranstaltung im BIZ der Agentur für Arbeit in Schweinfurt zum Thema „Fachlehrkraft / Förderlehrkraft mit mittlerem Bildungsabschluss – das geht!“. Eine Anmeldung ist erwünscht, aber nicht zwingend erforderlich.
Ebenfalls am 26. September gibt es zwei Veranstaltungen. Von 9:00 bis 12:00 Uhr findet in der Agentur für Arbeit in Bad Kissingen die „Interkulturelle Jobbörse“ für Menschen mit Migrationshintergrund statt. Am Nachmittag, von 14:00 bis 15:00 Uhr, veranstaltet die Agentur für Arbeit in der Aula der Berufsschule I in Schweinfurt eine „Nachvermittlungsbörse“ für Ausbildungsplätze. Beide Messen benötigen keine Anmeldung.
Den Abschluss macht am 30. September eine Veranstaltung zum Thema „Die Zukunft gehört dir! Jetzt einen Berufsabschluss nachholen“, die von 15:00 bis 16:30 Uhr an der VHS in Haßfurt stattfindet. Wer daran teilnehmen möchte, muss sich im Vorfeld anmelden. Weitere Informationen zu allen Veranstaltungen und zur Anmeldung finden sich auf der Website der Agentur für Arbeit.
