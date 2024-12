Agessionen: Streit in Wohnung eskaliert mit Messerstichen

KITZINGEN – Am Sonntagabend kam es in einer Wohnung zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Paar, bei der eine 68-jährige Frau durch mehrere Messerstiche schwer verletzt wurde. Der 69-jährige Tatverdächtige befindet sich inzwischen in Untersuchungshaft.

Gegen 18:15 Uhr eskalierte eine verbale Streitigkeit zwischen dem Mann und seiner Lebensgefährtin in einem Mehrfamilienhaus in der Inneren Sulzfelder Straße. Im weiteren Verlauf stach der 69-Jährige mit zwei Messern auf die Frau ein und verletzte sie schwer.

Die Polizei wurde verständigt und konnte den Tatverdächtigen noch vor Ort widerstandslos festnehmen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von etwa zwei Promille. Die 68-jährige Frau wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt und den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht, ihr Zustand ist jedoch nicht lebensbedrohlich.

Die Kriminalpolizei Würzburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen, um die Hintergründe der Tat aufzuklären. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der 69-Jährige am Montagnachmittag einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der einen Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts der gefährlichen Körperverletzung erließ. Der Tatverdächtige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.