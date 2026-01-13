Aggression im Straßenverkehr: 25-Jähriger wird in Schweinfurt genötigt und bedroht – Polizei sucht Zeugen
SCHWEINFURT – Am Montagnachmittag ist ein 25-jähriger Autofahrer in der Europa-Allee Opfer einer gefährlichen Nötigung und anschließenden Bedrohung im Straßenverkehr geworden. Gegen 16:45 Uhr befuhr der junge Mann mit seinem VW den dortigen Kreisverkehr in Fahrtrichtung Grafenrheinfeld auf der rechten Spur, als er von einem von hinten herannahenden Fahrzeug geschnitten wurde. In der Annahme, es sei zu einer Berührung der beiden Pkw gekommen, gab der 25-Jährige ein Signal per Lichthupe, um den anderen Fahrer zum Anhalten und zur Klärung der Situation zu bewegen.
Dieser Forderung kam der unbekannte Kontrahent kurz vor der Staatsstraße zwar nach, jedoch verlief die Begegnung anders als erhofft: Der Mann stieg aus und bedrohte den VW-Fahrer massiv, bevor er sich unerkannt mit seinem Fahrzeug vom Unfallort entfernte. Die Polizei Schweinfurt hat nun Ermittlungen wegen Nötigung im Straßenverkehr sowie Bedrohung eingeleitet und bittet Zeugen, die den Vorfall im Bereich der Europa-Allee beobachtet haben, um Mithilfe.
Der Gesuchte wird als etwa 40 Jahre alt, circa 180 cm groß und von schlanker Statur beschrieben. Besonders auffällig sei sein dunkelbrauner Vollbart gewesen. Sachdienliche Hinweise zum Täter oder dessen Fahrzeug nimmt die Polizeiinspektion Schweinfurt unter der Telefonnummer 09721/202-0 entgegen. Jeder Hinweis auf das Kennzeichen oder den Fahrzeugtyp des flüchtigen Mannes könnte entscheidend zur Aufklärung des Falls beitragen.
