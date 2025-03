Aggressionen nach dem Faschingszug: Glasflasche ins Gesicht geschlagen

ZELLINGEN – Nach dem Faschingsumzug am vergangenen Sonntag kam es in der Turmstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Ein 46-jähriger Hauseigentümer kehrte nach Hause zurück und entdeckte eine Frau, die in seiner Einfahrt urinierte.

Als er die Situation ansprach, entwickelte sich zunächst eine verbale Auseinandersetzung mit dem männlichen Begleiter der Frau. Der Streit eskalierte, als der Begleiter dem 46-Jährigen eine Glasflasche ins Gesicht schlug.

Sicherheitskräfte und Feuerwehrleute griffen ein und konnten den Streit beenden. Doch auch sie wurden im Nachgang von dem Pärchen beleidigt. Die beiden unbekannten Tatverdächtigen flüchteten anschließend.

Die Polizei Karlstadt bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 09353/9741-0.