Aggressionsdelikt im Straßenverkehr Grafenrheinfeld – Polizei ermittelt – Wer kann Hinweise geben?
GRAFENRHEINFELD – Die Polizei Schweinfurt ermittelt gegen einen 21-jährigen deutschen Fahrer eines grauen 3er BMW wegen eines Aggressionsdelikts im Straßenverkehr. Der junge Mann soll am Sonntag gegen 15:05 Uhr im Bereich Adam-Tasch-Weg grob rücksichtslos, mit quietschenden Reifen und in gefährdender Weise auf Fußgänger zugefahren sein. Verletzt wurde niemand.
Der Fahrer und seine ebenfalls 21 Jahre alte deutsche Beifahrerin konnten nach ersten Ermittlungen ausfindig gemacht werden. Der Fahrer muss sich nun verantworten.
Die Polizei Schweinfurt bittet die Bevölkerung um Hinweise zu dem Geschehen. Wer in dem fraglichen Zeitraum in dem Bereich unterwegs war und sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 09721/202-0 zu melden.
