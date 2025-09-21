Aggressionsdelikt im Straßenverkehr – Polizei ermittelt – Wer kann Hinweise geben?

BAD KÖNIGSHOFEN I. GRABFELD, LKR. RHÖN-GRABFELD – Nach einer Streitigkeit im Straßenverkehr und möglicherweise auch weiteren Straftaten ermittelt die Polizeistation Bad Königshofen und bittet dabei auch um Hinweise aus der Bevölkerung.

Am Freitag wurden die Beamten über das Verkehrsdelikt informiert, das sich dem Sachstand nach am Mittwochvormittag, zwischen 09.30 Uhr und 09.45 Uhr, in der Hindenburgstraße zugetragen hat. Der Fahrer eines grauen Audis war demnach auf einen die Straße querenden 55-jährigen Fußgänger in gefährdender Weise zugefahren. Dieser war zu der Zeit mit einem Hund unterwegs. Verletzt wurde niemand.

Die Beamten ermitteln nun zu dem Geschehen und bitten dabei auch um Hinweise aus der Bevölkerung:

Wer in dem Zeitraum in dem fraglichen Bereich unterwegs war, ggf. Angaben zu dem Geschehen machen kann oder sonst sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. Tel. 09761/906-0 mit der Polizeistation Bad Königshofen in Verbindung zu setzen.