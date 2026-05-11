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Aggressiv und bewaffnet: 25-Jähriger bedroht Feiernde in Wiesenbronn

11. Mai 2026Letztes Update 11. Mai 2026
Aggressiv und bewaffnet: 25-Jähriger bedroht Feiernde in Wiesenbronn
Symbolfoto: 2fly4
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WIESENBRONN, LKR. KITZINGEN – Ein nächtlicher Polizeieinsatz in einem Wohngebiet endete am frühen Sonntagmorgen mit der Festnahme eines 25-jährigen Mannes. Dieser hatte zuvor Besucher einer privaten Feier mit einem Messer bedroht und massiven Widerstand gegen die eintreffenden Beamten geleistet.

Gegen 00:10 Uhr erreichte die Polizei der Notruf aus der Schillergasse. Aufgrund der Meldung, dass eine Person bewaffnet Drohungen ausstoße, eilten mehrere Streifen der Kitzinger Polizei sowie Unterstützungskräfte benachbarter Dienststellen zum Einsatzort.

Drohungen mit dem Messer

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Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen geriet der 25-jährige Deutsche mit Gästen einer privaten Feier in Konflikt. Dabei stieß er Beleidigungen und Drohungen aus, während er ein Messer offen in der Hand hielt. Die Situation in dem Wohngebiet war entsprechend angespannt.

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Widerstand und Angriff auf Beamte

Beim Eintreffen der Polizei zeigte sich der Mann uneinsichtig und hochgradig aggressiv.

  • Überwältigung: Die Einsatzkräfte mussten den Mann körperlich überwältigen und ihm Handschellen anlegen.

  • Angriffe: Auch in Gewahrsam setzte der 25-Jährige sein Verhalten fort. Er beleidigte die Beamten ununterbrochen, versuchte sie körperlich anzugreifen und zu bespucken.

Einweisung in Fachklinik

Da sich der Mann offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er nach der vorläufigen Festnahme in einem Bezirkskrankenhaus untergebracht. Er muss sich nun in einem Strafverfahren wegen mehrerer Delikte verantworten, darunter Bedrohung, Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Verletzte gab es nach bisherigen Informationen glücklicherweise nicht.

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