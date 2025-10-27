Aggressive Diskobesucher in Volkach
VOLKACH – Kurz vor Mitternacht am Samstag wurde die Polizei Kitzingen zu einer Diskothek im Seelein gerufen, da sich dort mehrere Personen, mutmaßlich slowakische Staatsangehörige, aggressiv verhalten sollten. Eine Streife konnte einen PKW mit slowakischem Kennzeichen antreffen, der gerade den Parkplatz verließ.
Bei der anschließenden Verkehrskontrolle konnte der 31-jährige slowakische Fahrer keine polizeilich relevanten Angaben zu den Geschehnissen in der Diskothek machen. Allerdings wurde bei ihm starker Alkoholgeruch festgestellt. Ein Atemalkoholvortest ergab einen Wert von über 1,10 Promille.
Es wurde eine Blutentnahme in einem Kitzinger Krankenhaus angeordnet und durchgeführt. Der Fahrzeugschlüssel des PKW wurde sichergestellt. Gegen den Fahrzeugführer wird nun wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt. Nach Benennung eines Zustellungsbevollmächtigten wurde der Slowake wieder entlassen.
