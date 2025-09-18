Aggressive Ruhestörerin muss in Gewahrsam genommen werden und leistet Widerstand
KITZINGEN – In den frühen Morgenstunden des Donnerstags wurde eine 38-jährige Frau in der Kitzinger Innenstadt in Gewahrsam genommen, nachdem sie erheblich die Nachtruhe gestört hatte. Die Frau, die deutlich unter Alkoholeinfluss stand, leistete bei der Festnahme Widerstand und verletzte eine Polizeibeamtin leicht.
Die Polizei wurde wegen einer Ruhestörung zu dem Anwesen gerufen. Obwohl sie von einer Streifenbesatzung ermahnt wurde, fuhr die 38-Jährige fort, Lärm zu verursachen. Da sie nicht zur Ruhe zu bringen war, wurde sie schließlich in Gewahrsam genommen.
Bereits bei der Mitnahme leistete die Frau körperlichen Widerstand, wobei sie eine Polizeibeamtin leicht am Unterarm verletzte. Auf richterliche Anordnung hin musste die Ruhestörerin bis zum Mittag in der Haftzelle bleiben. Sie muss sich nun wegen mehrerer Strafanzeigen, unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, verantworten.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!