Aggressiver Besucher eine Kneipe schlägt einem anderen ein Glas ins Gesicht

SCHWEINFURT – Bauerngasse: In den frühen Morgenstunden des Samstags, kurz nach Mitternacht, kam es in einer Kneipe in Richtung Kornmarkt zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung.

Ein 32-jähriger Mann schlug einem anderen Gast ein Glas ins Gesicht, das dabei zerbrach. Der 29-jährige Geschädigte erlitt glücklicherweise nur leichte Schürfwunden.

Der Täter, auffällig durch ein Tattoo unter einem seiner Augen, flüchtete vor dem Eintreffen der alarmierten Polizeistreifen. Dank anwesender Zeugen konnte er jedoch identifiziert werden.

Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung. Nach bisherigen Erkenntnissen spielte Alkoholkonsum bei der Eskalation der Situation eine erhebliche Rolle.