Aggressiver Fahrgast löste Sperrung des Bahnverkehrs aus
PARTENSTEIN – Am Mittwochabend hat ein Vorfall in einem Regionalzug von Aschaffenburg nach Würzburg einen Polizeieinsatz ausgelöst. Nach einer Auseinandersetzung mit einem Zugbegleiter flüchtete ein 18-jähriger Fahrgast aus dem Zug in das Gleisbett. Der Bahnverkehr musste daraufhin zeitweise gesperrt werden, bis der Mann nach einer Fahndung festgenommen werden konnte.
Der Streit begann gegen 18:50 Uhr. Im Zug beleidigte und schlug der junge Mann den Zugbegleiter, woraufhin der Zug in Partenstein einen außerplanmäßigen Halt einlegte und die Polizei verständigt wurde. Noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte sprang der 18-Jährige aus dem Zug und rannte in Richtung Wiesthal davon.
Daraufhin wurde eine Fahndung eingeleitet, die den Bahnverkehr vorübergehend zum Erliegen brachte. Nach etwa 45 Minuten konnte der Flüchtige in einem nahegelegenen, verlassenen Fabrikgebäude gefunden und festgenommen werden.
Da der 18-Jährige bei seiner Festnahme auch Diebesgut bei sich führte, muss er sich nun nicht nur für die Beleidigung und den Angriff verantworten, sondern auch für mehrere weitere Straftaten.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!