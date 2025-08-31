Aggressiver Mann in Aschaffenburger Innenstadt – Zwei Polizisten verletzt

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT – Am Dienstagnachmittag wurde die Aschaffenburger Polizei über einen aggressiven Mann informiert, der gegen Fensterscheiben schlagen würde. Gegenüber der Polizei verhielt sich der 45-Jährige körperlich aggressiv. Die Beamten nahmen den Mann daraufhin in Gewahrsam. Zwei Polizisten wurden verletzt.

Gegen 22:35 Uhr wurde die Polizei verständigt, da ein Mann in der Heinsestraße randalieren würde. Eine Streifenbesatzung der Bereitschaftspolizei, die zur Unterstützung in Aschaffenburg war und eine Streife der Aschaffenburger Polizei, waren schnell vor Ort und konnten den Mann antreffen. Er war offensichtlich stark alkoholisiert und sollte in Gewahrsam genommen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 2,2 Promille. Im weiteren Verlauf versuchte der Mann zu flüchten und musste von den Beamten festgehalten werden. Der 45-Jährige wehrte sich und schlug einem Beamten mit der Faust gegen den Kopf. Ein weiterer Beamter wurde ebenfalls verletzt und musste ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden.

Die Polizisten nahmen den 45-Jährigen mit zur Dienststelle, wo er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen musste. Anschließend wurde er in Gewahrsam genommen.

Gegen ihn wird nun neben Körperverletzung auch wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und eines Tätlichen Angriffs ermittelt.