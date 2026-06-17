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Aggressiver Mann nach Polizeieinsatz in Gewahrsam genommen

17. Juni 2026Letztes Update 17. Juni 2026
Aggressiver Mann nach Polizeieinsatz in Gewahrsam genommen
Symbolfoto: 2fly4
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WÜRZBURG / HEIDINGSFELD – Ein Polizeieinsatz am Dienstagabend auf dem Rathausplatz in Heidingsfeld eskalierte, nachdem ein 48-jähriger, stark alkoholisierter Mann die Einsatzkräfte angriff. Er muss sich nun wegen mehrerer Straftaten verantworten.

Verlauf des Vorfalls

Gegen 19:45 Uhr wurde die Polizei zum Rathausplatz gerufen, da eine alkoholisierte Personengruppe Passanten belästigte.

Polizeiliche Maßnahmen

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Verstrickt und zugenäht

Der 48-Jährige wurde in Gewahrsam genommen und zur Dienststelle verbracht. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde dort eine Blutentnahme durchgeführt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder auf freien Fuß gesetzt.

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