Aggressiver Mann nach Polizeieinsatz in Gewahrsam genommen
WÜRZBURG / HEIDINGSFELD – Ein Polizeieinsatz am Dienstagabend auf dem Rathausplatz in Heidingsfeld eskalierte, nachdem ein 48-jähriger, stark alkoholisierter Mann die Einsatzkräfte angriff. Er muss sich nun wegen mehrerer Straftaten verantworten.
Verlauf des Vorfalls
Gegen 19:45 Uhr wurde die Polizei zum Rathausplatz gerufen, da eine alkoholisierte Personengruppe Passanten belästigte.
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Platzverweis: Die Beamten erteilten einem 48-jährigen deutschen Mann einen Platzverweis, da er auch in ihrer Anwesenheit weiterhin andere Personen aus der Gruppe verbal attackierte.
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Eskalation: Der Mann leistete dem Verweis zunächst kurz Folge, kehrte jedoch wenig später aggressiv zurück. Er beleidigte die Polizeibeamten und versuchte, sie körperlich anzugreifen.
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Widerstand: Bei der Festnahme leistete der Aggressor massiven Widerstand. Er versuchte mehrfach, die Einsatzkräfte zu beißen und anzuspucken. Um weitere Angriffe zu unterbinden, mussten die Polizisten den Mann zu Boden bringen und ihm eine Spuckschutzhaube anlegen.
Polizeiliche Maßnahmen
Der 48-Jährige wurde in Gewahrsam genommen und zur Dienststelle verbracht. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde dort eine Blutentnahme durchgeführt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder auf freien Fuß gesetzt.
Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Beleidigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.
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