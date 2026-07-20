Aggressiver Mann nach Streit an Haltestelle in Gewahrsam genommen

WÜRZBURG, INNENSTADT – Beamte der Polizei sind am Samstagabend auf eine Streitigkeit an der Haltestelle Juliuspromenade aufmerksam geworden und haben eingegriffen. Ein 34-Jähriger soll dabei in Richtung einer 17-Jährigen gespuckt haben. Bei der anschließenden Kontrolle zeigte sich der Mann weiterhin aggressiv und wurde in Gewahrsam genommen.

Gegen 22.45 Uhr bemerkten die Einsatzkräfte die Auseinandersetzung an der Haltestelle. Nach aktuellem Sachstand hatte der 34-jährige deutsche Staatsangehörige in Richtung der 17-jährigen Deutschen gespuckt.

Nachdem sich der Mann auch gegenüber den eingesetzten Beamten aggressiv verhielt, nahmen diese ihn in Gewahrsam und brachten ihn zur Dienststelle. Dort wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

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Während der Maßnahmen beleidigte der 34-Jährige die Einsatzkräfte wiederholt und versuchte, sich diesen zu widersetzen. Er muss sich nun wegen des Verdachts mehrerer Straftaten, darunter Widerstand, Bedrohung und Beleidigung, verantworten.