Aggressiver Passant mit 2,9 Promille am Barbarossaplatz in Würzburg

22. September 2025Letztes Update 22. September 2025
Foto: Pixabay / 3839153
WÜRZBURGAm späten Freitagnachmittag wurde die Polizeiinspektion Würzburg Stadt zum Barbarossaplatz gerufen, wo ein 24-jähriger Mann durch aggressives Verhalten aufgefallen war. Da er einem erteilten Platzverweis nicht nachkam und auch gegenüber den Beamten zunehmend aggressiver wurde, musste er in Gewahrsam genommen werden.

Gegen 16:30 Uhr teilten Passanten der Polizei mit, dass die augenscheinlich betrunkene Person andere Menschen „anpöbeln“ und belästigen würde. Als die Beamten den jungen Mann antrafen und das gemeldete Verhalten bestätigte, wurde ihm ein Platzverweis erteilt.

Da der 24-Jährige diesem nicht nachkam, wurde er zur Vermeidung weiterer Übergriffe in Gewahrsam genommen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von umgerechnet 2,90 Promille. Die Person konnte in der Folge im Polizeigewahrsam in Ruhe ausnüchtern.

