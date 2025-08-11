Aggressiver Radfahrer verletzt Spaziergänger – Polizei bittet um Hinweise

KARLSTADT, LKR. MAIN-SPESSART – Am Sonntagmorgen wurde ein 60-jähriger Spaziergänger in der Gemündener Straße von einem unbekannten Radfahrer angegriffen.

Nach einem Streit, der durch eine Bemerkung über das Klingeln ausgelöst wurde, schubste der Radfahrer den Mann von hinten, woraufhin dieser stürzte und sich an beiden Armen verletzte. Der Radfahrer fuhr anschließend davon. Die Polizeiinspektion Karlstadt bittet um Hinweise zu dem Vorfall.

Der Vorfall ereignete sich in der Nähe der Kläranlage auf dem Radweg, als der Radfahrer sehr knapp an dem Spaziergänger vorbeifuhr. Als der Fußgänger den Radfahrer aufforderte zu klingeln, kehrte dieser um. Es folgte ein lautes Wortgefecht, in dessen Verlauf der Radfahrer den Mann zu Boden stieß. Nachdem der Spaziergänger gestürzt war und sich aufgrund von Herzproblemen an die Brust griff, soll der Radfahrer ihn verspottet haben, bevor er flüchtete.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Alter: ca. 60-65 Jahre

Größe: ca. 195 cm

Bekleidung: Schwarzer Helm mit grünen Elementen, schwarz-rote Fahrradhandschuhe, schwarz-blaues Fahrradoberteil, kurze schwarze Hose.

Fahrrad: Grau mit orangefarbenen Elementen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 09353/9741-0 an die Polizeiinspektion Karlstadt zu wenden.