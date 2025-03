Agnes Conrad zieht in den Bundestag ein – ein großer Erfolg für die Region Schweinfurt

SCHWEINFURT – Der Kreisverband der Partei DIE LINKE in Schweinfurt freut sich über das hohe Wahlergebnis und den Einzug von Agnes Conrad in den Deutschen Bundestag.

„Wir sind alle überglücklich über dieses unerwartete Ergebnis für unsere Agnes! Denn wenn es jemand verdient hat, dann sie!“, so Wolfgang Gutgesell, Co-Kreisvorsitzender von DIE LINKE Schweinfurt. „Agnes ist ein wunderbarer Mensch mit klaren Positionen, die vollkommen mit den Zielen und dem Programm unserer Partei übereinstimmen.“

Ihr Mandat ist ein großer Gewinn für die Region Schweinfurt und für eine starke Industriepolitik – ein zentrales Thema für die wirtschaftliche Zukunft.

Mitgliederzuwachs und neue Herausforderungen

Neben der politischen Arbeit im Bundestag gibt es auch auf Kreisebene viel zu organisieren: Der Mitgliederzuwachs stellt die Mitgliederbeauftragte Klara Rottenberger vor neue Herausforderungen. Gemeinsam mit Vorstand Andreas Litvinov plant sie die Gründung und Betreuung einer Jugendgruppe, die bereits auf großes Interesse stößt.

Auch finanziell bedeutet der Mitgliederzuwachs eine Stabilisierung für den Kreisverband. „Unser Kassierer Klaus Schröder kann nun entspannter in die Zukunft blicken, da unser Bürgerbüro und anstehende Ausgaben gesichert sind“, so Gutgesell. Ein weiteres Dankeschön gilt Claudia Ockl aus dem Kreisvorstand, die stets dort einspringt, wo Unterstützung gebraucht wird.

Dank an Wahlkampfhelfer und Ausblick

Der Wahlkampf war eine besondere Erfahrung für den Kreisverband. Viele neue Mitglieder engagierten sich spontan, verteilten Flyer, halfen an Infoständen oder hängten Plakate auf. „Das war eine großartige Teamleistung und hat uns als Kreisverband gestärkt“, so Gutgesell weiter.

Auch Agnes Conrad richtet ein großes Dankeschön an alle Wähler, Wahlkampfhelfer und Unterstützer: „Es muss jetzt darum gehen, wieder andere gesellschaftliche Mehrheiten für eine sozialere, progressive Gesellschaft zu gewinnen. Unsere Aufgabe ist es, breite Bündnisse zu schmieden – etwa für unsere Industrie, für einen bundesweiten Mietendeckel und eine Vermögenssteuer.“