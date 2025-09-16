Akku-Ladevorgang führte zu Brand
GEMÜNDEN A. MAIN – Am Montagnachmittag kam es in Adelsberg zu einem Brand in einer Waschküche, der durch einen technischen Defekt an einem E-Bike-Akku verursacht wurde. Der 47-jährige Besitzer bemerkte das Feuer frühzeitig und konnte es mit einem Feuerlöscher selbst unter Kontrolle bringen, sodass kein Personenschaden entstand.
Der Vorfall ereignete sich gegen 15:20 Uhr in der Adolphsbühlstraße. Während der Akku des E-Bikes geladen wurde, hörte der Bewohner einen Knall und fand den Akku brennend auf seiner Waschmaschine vor. Durch sein beherztes Eingreifen konnte der Brand gelöscht werden.
Lediglich der Akku selbst wurde zerstört und die Waschmaschine, auf der er lag, beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt rund 800 Euro. Die alarmierten Feuerwehren aus Adelsberg und Gemünden waren mit etwa 40 Einsatzkräften vor Ort. Nach dem Lüften des Gebäudes konnten die Bewohner wieder zurück in ihre Wohnräume. Am Haus selbst entstand kein Schaden.
