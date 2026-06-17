Aktion „Einfach heiraten“ am 26. Juni 2026
SCHWEINFURT/BAD KISSINGEN – Unter dem Motto „Einfach heiraten“ bietet die Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern Paaren am Freitag, den 26. Juni 2026, die Möglichkeit zu einer unkomplizierten Segensfeier. In Schweinfurt und Bad Kissingen öffnen dazu die St. Johanniskirche und die Erlöserkirche ihre Türen.
Details zur Segensfeier
Das Angebot richtet sich an alle Paare, unabhängig davon, ob sie bisher nur standesamtlich verheiratet sind, ein Ehejubiläum feiern oder sich einfach den Segen für ihre Partnerschaft wünschen. Queere Paare sind ausdrücklich willkommen.
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Schweinfurt (St. Johanniskirche): 12:00 bis 19:00 Uhr
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Bad Kissingen (Erlöserkirche): 14:00 bis 17:00 Uhr
Ablauf
Eine Vorbereitung oder Anmeldung ist nicht zwingend erforderlich – Paare können spontan vorbeikommen. Nach einem persönlichen Gespräch mit einer Pfarrerin oder einem Pfarrer folgt eine etwa 20-minütige Zeremonie. Für Blumenschmuck und musikalische Begleitung ist gesorgt. Wer Wartezeiten vermeiden möchte, kann vorab unter www.schweinfurt-evangelisch.de/heiraten eine feste Uhrzeit reservieren.
Wichtige Hinweise
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Kein Ersatz für das Standesamt: Die Segensfeier ist ein rein kirchlicher Akt und ersetzt keine standesamtliche Trauung.
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Kirchenzugehörigkeit: Bei der Segnung wird nicht nach der Konfession gefragt. Soll die Trauung nachträglich in die Kirchenbücher eingetragen werden, müssen die standesamtliche Heiratsurkunde sowie Ausweise vorgelegt werden; zudem muss in diesem Fall mindestens ein Partner evangelisch sein.
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Hintergrund: Die Aktion „Einfach heiraten“ antwortet auf den Wunsch vieler Paare nach einer kleinen, persönlichen und emotionalen Form der Segnung. Nachdem die Aktion in Schweinfurt und Bad Kissingen 2024 startete, ließen sich 2025 bereits 33 Paare an den Standorten segnen.
Weitere Informationen finden sich unter www.schweinfurt-evangelisch.de/heiraten sowie segen.bayern-evangelisch.de/einfachheiraten
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