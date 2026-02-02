Aktion gegen Poser, Tuner und Raser – Mehrere Anzeigen und zwei sichergestellte Autos – Polizei kündigt weitere Kontrolle an

MAIN-RHÖN – In der Nacht von Samstag auf Sonntag setzten rund ein Dutzend Polizeibeamte aus ganz Unterfranken ein deutliches Zeichen für mehr Sicherheit im Straßenverkehr. Die Beamten führten eine gezielte Kontrollaktion gegen die Poser-, Tuner- und Raser-Szene durch. Zwei Fahrzeuge wurden sichergestellt und mehrere Personen durften ihre Fahrt nicht fortsetzen.

Rund ein Dutzend Spezialisten der unterfränkischen Polizei sind Samstagabend in der Region zusammengekommen, um gezielt Raser und andere, die durch unerlaubte Veränderungen an ihren Fahrzeugen, eine Gefahr für die Sicherheit im Straßenverkehr darstellen, aus dem Verkehr zu ziehen. In der Zeit von Samstag, 18:00 Uhr, bis Sonntag, 02:00 Uhr, haben die Beamten an 23 Fahrzeugen Mängel festgestellt. Bei neun von ihnen führten absichtlich herbeigeführte Veränderungen zu einem Erlöschen der Betriebserlaubnis und somit zu einer Untersagung der Weiterfahrt. Zwei Wagen haben die Polizeibeamten sichergestellt, die nun ausführlich durch den TÜV begutachtet werden.

Die Aktion macht deutlich, wie engagiert und konsequent die Beamtinnen und Beamten der unterfränkischen Polizei für die Sicherheit im Straßenverkehr eintreten. Mit gezielten Kontrollen und hoher Präsenz wurden Gefährdungen durch unerlaubte Fahrzeugumbauten und rücksichtsloses Fahrverhalten konsequent unterbunden. Die Polizei wird dieses Vorgehen fortsetzen und in Zukunft verstärkt Kontrollmaßnahmen durchführen, um dauerhaft für mehr Verkehrssicherheit zu sorgen.

