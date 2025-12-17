Aktion gegen Rauschgiftkriminalität – 14 Durchsuchungen – Drei Personen in Untersuchungshaft

BAD NEUSTADT AN DER SAALE, LKR. RHÖN-GRABFELD – In einer konzentrierten Aktion haben Polizeibeamte vergangene Woche über ein Dutzend Objekte durchsucht. Es wurden Betäubungsmittel und einzelne Waffen sichergestellt. Drei Männer befinden sich inzwischen in Untersuchungshaft.

Großangelegte Durchsuchungen

Am Dienstag vergangener Woche haben Beamte der Kriminalpolizei Schweinfurt mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei insgesamt 14 Objekte im Raum Bad Neustadt durchsucht. Anlass hierfür waren intensive Ermittlungen von Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft in einem Ermittlungsverfahren wegen des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln. Die Aktion verlief planmäßig und ohne Zwischenfälle. Hierbei wurden diverse Betäubungsmittel und einzelne Waffen beschlagnahmt.

Tatverdächtige in Haft

Zwei Männer im Alter von 28 und 31 Jahren wurden im Zuge der Aktion verhaftet und einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Schweinfurt vorgeführt. Die vorliegenden Haftbefehle wegen des dringenden Tatverdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln wurden bestätigt.

Darüber hinaus wurde auch ein 29-Jähriger vor Ort vorläufig festgenommen und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ebenfalls dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Auch gegen ihn wurde Untersuchungshaft angeordnet.

Die drei Deutschen befinden sich nun in Justizvollzugsanstalten.