Aktion „Ramadama“: Gemeinsam für eine saubere Gemeinde Oerlenbach
OERLENBACH IM LANDKREIS BAD KISSINGEN – Am Samstag, den 21. März 2026, lädt die Gemeinde Oerlenbach unter dem Motto „Ramadama“ zu einer großen Flursäuberungsaktion ein. Mit tatkräftiger Unterstützung der örtlichen Vereine und des Landratsamtes Bad Kissingen soll an diesem Vormittag achtlos weggeworfener Unrat aus der Natur entfernt werden.
Die Aktion startet um 9:00 Uhr gleichzeitig an mehreren Treffpunkten in den verschiedenen Ortsteilen. In Ebenhausen versammeln sich die Helfer vor der Schule, in Eltingshausen am Gemeindehaus, in Oerlenbach am Feuerwehrhaus und in Rottershausen am „Haus der Bäuerin“.
Alle Beteiligten treffen sich zum Abschluss der Aktion gegen 12:00 Uhr in Oerlenbach am Bauhof in der Rottershäuser Straße. Freiwillige Helfer sind herzlich willkommen, sich an dieser gemeinschaftlichen Initiative für eine saubere Umwelt zu beteiligen.
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!