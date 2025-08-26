Aktionsmonat Wechseljahre in den Hassbergen: SelbstBEWUSST in die neue Lebensphase
LANDKREIS HASSBERGE – Im Oktober startet die Gesundheitsregionplus Landkreis Haßberge einen Aktionsmonat, der sich dem Thema Wechseljahre widmet. Unter dem Motto „SelbstBEWUSST in die neue Lebensphase“ bietet die kostenfreie Veranstaltungsreihe Frauen Raum für Information, Austausch und Stärkung. Die Anmeldungen für die verschiedenen Angebote sind ab dem 1. September über die Volkshochschule möglich.
Landrat Wilhelm Schneider betont die Bedeutung des Programms im ländlichen Raum: „Frauengesundheit gehört ins Zentrum der öffentlichen Aufmerksamkeit – auch und gerade außerhalb der großen Städte.“ Er freut sich, dass das Programm „niedrigschwellige, wohnortnahe Angebote“ schafft. Franziska Schmoll, Geschäftsstellenleitung der Gesundheitsregionplus Haßberge, ergänzt, dass die Wechseljahre ein natürlicher, aber individueller Prozess seien und es umso wichtiger ist, sich bewusst damit auseinanderzusetzen und offen darüber zu sprechen. Auch jüngeren Frauen sei eine frühzeitige Auseinandersetzung mit dem Thema empfohlen.
Das Programm bietet eine vielfältige Auswahl an Fachvorträgen zu Themen wie Hormonveränderungen, Darmgesundheit und Brustkrebsprävention. Auch praktische Workshops wie Entspannungstechniken und die Zubereitung von Gerichten, die auf die Bedürfnisse in den Wechseljahren abgestimmt sind, stehen auf dem Plan.
Der Aktionsmonat wird in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule Landkreis Haßberge organisiert und durch Fördermittel des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit, Pflege und Prävention ermöglicht. Interessierte können das Programm online unter www.vhs-hassberge.de einsehen und sich dort ab dem 1. September anmelden.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!