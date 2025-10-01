Auto IU

Aktionsmonat zu den Wechseljahren

1. Oktober 2025Letztes Update 1. Oktober 2025
Foto: Pixabay / Pexels
Sparkasse

HASSBERGEAm 1. Oktober startet im Landkreis Haßberge der Aktionsmonat zu den Wechseljahren, der unter dem Motto „SelbstBEWUSST in die neue Lebensphase“ steht. Die kostenfreie Veranstaltungsreihe, organisiert von der Gesundheitsregionplus und der vhs Landkreis Haßberge, bietet vielfältige Angebote zur Unterstützung und Information rund um das Thema Wechseljahre. Die Initiative wird durch Fördermittel des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit, Pflege und Prävention unterstützt.

Das vollständige Programm sowie die zentralen Anmeldemöglichkeiten sind online unter www.vhs-hassberge.de verfügbar.

Zum Auftakt des Aktionsmonats sind unter anderem folgende kostenfreie Angebote geplant, für die derzeit noch Plätze verfügbar sind:

Neu im Team des Ambulanzzentrum-Schweinfurt Dr. Stefan Muffert
Mehr
Datum Uhrzeit Ort / Format Thema
1. Oktober 18:00 Uhr Rauhenebrach Kräftigende Beckenbodengymnastik
11. Oktober 10:00 Uhr Knetzgau Kräftigende Beckenbodengymnastik
1. Oktober 18:30 Uhr Theres Autogenes Training (Entspannungsmethode)
2. Oktober 18:30 Uhr Breitbrunn Tiefenentspannung durch Klang (Klangschalen, Gong)
7. Oktober 19:00 Uhr Online-Vortrag Haut- und Darmmikrobiom – Einfluss von Bakterien auf Fitness, Psyche und Better-Aging
8. Oktober 19:00 Uhr Untermerzbach Akupressur und Taping – Selbstbehandlung zur Schmerzlinderung
10. Oktober 18:00 Uhr Untertheres Schwellenjahre – Mit Achtsamkeit durch Zeiten des Wandels (Workshop)
11. Oktober 9:30 Uhr Eltmann Schwellenjahre – Mit Achtsamkeit durch Zeiten des Wandels (Workshop)

Der Workshop „Schwellenjahre“ begleitet Frauen dabei, die Zeit des Wandels durch Atemübungen, Meditation und Rituale zu erkennen und zu stärken. Die Online-Vorträge zum Mikrobiom beleuchten den weitreichenden Einfluss der Bakterien auf das Verdauungs-, Immun- und Nervensystem sowie auf ein gesundes Altern.

Krapfenschmaus 2025
Kirchweih Grafenrheinfeld 2025
Dein Ding

Naturfreundehaus


Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

1. Oktober 2025Letztes Update 1. Oktober 2025
Pixel ALLE Seiten (Stand 05.08.25)