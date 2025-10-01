Aktionsmonat zu den Wechseljahren
HASSBERGE – Am 1. Oktober startet im Landkreis Haßberge der Aktionsmonat zu den Wechseljahren, der unter dem Motto „SelbstBEWUSST in die neue Lebensphase“ steht. Die kostenfreie Veranstaltungsreihe, organisiert von der Gesundheitsregionplus und der vhs Landkreis Haßberge, bietet vielfältige Angebote zur Unterstützung und Information rund um das Thema Wechseljahre. Die Initiative wird durch Fördermittel des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit, Pflege und Prävention unterstützt.
Das vollständige Programm sowie die zentralen Anmeldemöglichkeiten sind online unter www.vhs-hassberge.de verfügbar.
Zum Auftakt des Aktionsmonats sind unter anderem folgende kostenfreie Angebote geplant, für die derzeit noch Plätze verfügbar sind:
|Datum
|Uhrzeit
|Ort / Format
|Thema
|1. Oktober
|18:00 Uhr
|Rauhenebrach
|Kräftigende Beckenbodengymnastik
|11. Oktober
|10:00 Uhr
|Knetzgau
|Kräftigende Beckenbodengymnastik
|1. Oktober
|18:30 Uhr
|Theres
|Autogenes Training (Entspannungsmethode)
|2. Oktober
|18:30 Uhr
|Breitbrunn
|Tiefenentspannung durch Klang (Klangschalen, Gong)
|7. Oktober
|19:00 Uhr
|Online-Vortrag
|Haut- und Darmmikrobiom – Einfluss von Bakterien auf Fitness, Psyche und Better-Aging
|8. Oktober
|19:00 Uhr
|Untermerzbach
|Akupressur und Taping – Selbstbehandlung zur Schmerzlinderung
|10. Oktober
|18:00 Uhr
|Untertheres
|Schwellenjahre – Mit Achtsamkeit durch Zeiten des Wandels (Workshop)
|11. Oktober
|9:30 Uhr
|Eltmann
|Schwellenjahre – Mit Achtsamkeit durch Zeiten des Wandels (Workshop)
Der Workshop „Schwellenjahre“ begleitet Frauen dabei, die Zeit des Wandels durch Atemübungen, Meditation und Rituale zu erkennen und zu stärken. Die Online-Vorträge zum Mikrobiom beleuchten den weitreichenden Einfluss der Bakterien auf das Verdauungs-, Immun- und Nervensystem sowie auf ein gesundes Altern.
