Aktionstag der Schnüdel an der Grundschule Schwebheim

SCHWEBHEIM, LKR. SCHWEINFURT – Am Freitag, dem 5. Juni, parkte der Sprinter des FC Schweinfurt 05 hinter dem Schulgebäude der Grundschule Schwebheim, und auf der grünen Wiese wurden verschiedene Parcours aufgebaut. Rund 100 Schüler der 3. und 4. Klassen erlebten einen Aktionstag, bei dem sich alles um das runde Leder drehte.

Mit jeder Klasse wurde ein gemeinsames Sportevent durchgeführt. Wie bei jedem Besuch des Trainerteams der Schnüdel standen neben Übungen und Training auch die Abnahme des DFB-Fußballabzeichens auf dem Programm.

Die Kinder zeigten großes Interesse und gaben ihr Bestes im Sportunterricht. Viele Nachwuchskicker zeigten ihr Können am Ball und waren hochmotiviert. Im Dribbelparcours mussten die Schüler diesen auf Zeit absolvieren. An der Kurzpassstation sollten Bälle aus 4 Metern Entfernung über eine Prallwand zum Passgeber zurückgelangen, wobei jedes Kind 20 Versuche hatte. Eine größere Herausforderung stellte das Schlagen einer Flanke aus 15 Metern in ein 6×6 Meter großes Zielfenster dar. Beim Elfmeterduell hatte jedes Kind drei Versuche, den Ball ins Tor zu befördern, das in sechs Zonen mit unterschiedlicher Punktwertung aufgeteilt war. Eine weitere Übung bestand darin, Kopfbälle zielgenau im Tor unterzubringen.

Die Frauenabteilung des FC Schweinfurt 05 bedankt sich bei der Grundschule Schwebheim, den Eltern und den Lehrkräften für die tatkräftige Unterstützung und Mithilfe, damit dieser Tag den Kindern in Erinnerung bleibt. Sie gratulieren den Schülern zum erfolgreichen Erwerb des DFB-Fußballabzeichens.