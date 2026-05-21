Aktionstag gegen den Schmerz: Uniklinikum Würzburg klärt über Migräne und moderne Therapien auf
WÜRZBURG – Kopfschmerzen und Migräne gehören zu den quälendsten und am weitesten verbreiteten Volksleiden: Allein in Deutschland sind rund 18 Millionen Menschen regelmäßig von den teils lähmenden Schmerzattacken betroffen – darunter auch immer mehr Kinder und Jugendliche. Um Betroffenen, Angehörigen und Interessierten neue Wege aus dem Schmerzkreislauf aufzuzeigen, lädt das Uniklinikum Würzburg (UKW) am Dienstag, den 2. Juni 2026, zu einem großen, kostenlosen Aktionstag ein.
Organisiert wird die Veranstaltung vom renommierten Zentrum für interdisziplinäre Schmerzmedizin (ZiS). Zwischen 15:00 und 18:00 Uhr verwandelt sich das Haus A9 im Straubmühlweg in eine Informationsplattform, die medizinische Fachvorträge mit praktischen Mitmachangeboten und persönlichem Austausch verbindet.
Das Vortragsprogramm im Überblick (ab 15:15 Uhr)
Renommierte Experten des Uniklinikums beleuchten das Thema Schmerztherapie aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln:
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15:15 Uhr: Physiotherapie bei Kopfschmerzen
Referent: Stefan Lindner (Physiotherapeut und Sportwissenschaftler)
Gezeigt wird, wie gezielte Bewegung und physiotherapeutische Ansätze Verspannungen lösen und Schmerzattacken lindern können.
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15:40 Uhr: Kopfschmerzen bei Kindern & Jugendlichen
Referentin: PD Dr. Delia Lorenz (Fachärztin für Neuropädiatrie)
Ein sensibler Blick auf die jüngsten Patienten, bei denen Schulstress, Schlafmangel oder Reizüberflutung oft eine Rolle spielen.
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16:00 Uhr: Lachyoga bei chronischen Schmerzen
Referentin: Tessa Maria Lambrich (Lachyogalehrerin)
Ein interaktives Mitmachangebot, das die befreiende und schmerzlindernde Wirkung des Lachens auf den Körper nutzt.
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17:00 Uhr: Kopfschmerzen verstehen, diagnostizieren und behandeln
Referentin: Prof. Dr. Nurcan Üçeyler (Leitende Oberärztin der Neurologie)
Ein umfassender Überblick über den aktuellen Stand der Wissenschaft und moderne medikamentöse sowie alternative Behandlungsoptionen.
Großer „Marktplatz“ mit Infoständen und Selbsthilfe
Ergänzend zu den Vorträgen bietet ein zentraler Marktplatz die Gelegenheit, sich individuell zu informieren. Fachabteilungen des Uniklinikums stellen hier spezialisierte Unterstützungsangebote vor – von der Psychosomatik und Ergotherapie über die Aroma- und Maltherapie bis hin zur stationären Schmerztherapie und Palliativmedizin.
Zudem erhalten Besucher Einblicke in innovative Verfahren wie die transkutane elektrische Nervenstimulation (TENS) sowie in die aktuelle klinische Forschung. Für den so wichtigen Austausch von Betroffenem zu Betroffenem sind außerdem regionale Selbsthilfegruppen für Migräne und chronische Schmerzen aus Würzburg vor Ort.
Alle Infos zur Veranstaltung auf einen Blick
Die Teilnahme am Aktionstag ist komplett kostenfrei, eine Vorabmeldung ist nicht erforderlich.
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Termin: Dienstag, 2. Juni 2026
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Uhrzeit: 15:00 bis 18:00 Uhr
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Ort: Uniklinikum Würzburg, Haus A9, Straubmühlweg 2a, 97078 Würzburg
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Weitere Informationen: Ausführliche Details zum Programm finden Interessierte online unter www.ukw.de/zis.
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