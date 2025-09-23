Aktionstag zur „Woche der Wiederbelebung“ an der Autobahn-Rastanlage Würzburg Nord
WÜRZBURG – Am Donnerstag, den 25. September, findet an der Autobahn-Rastanlage Würzburg Nord ein Aktionstag zum Thema Wiederbelebung statt. Die Veranstaltung, die Teil der „Woche der Wiederbelebung“ ist, bietet Reisenden und Interessierten zwischen 9 und 13 Uhr praxisnahe Übungen. Ziel ist es, die Bevölkerung in Maßnahmen zur Laienreanimation zu schulen und so die Fähigkeit zu vermitteln, in Notfällen Leben zu retten.
An dem Aktionstag, der erstmals an einer Rastanlage in der Region stattfindet, beteiligen sich das Universitätsklinikum Würzburg (UKW), das Klinikum Würzburg Mitte (KWM), das Bayerische Rote Kreuz und der Malteser Hilfsdienst. Unter ihrer Mitwirkung werden praktische Übungen an Reanimationsphantomen sowie an automatisierten Externen Defibrillatoren (AED) angeboten.
Die Rettungskräfte, Notfallmediziner und das Klinikpersonal stehen dabei für Fragen zur Verfügung. Die Veranstaltung soll dazu beitragen, Kenntnisse aufzufrischen und das Bewusstsein für die Bedeutung der Laienreanimation zu stärken. Weitere Informationen zum Thema finden Interessierte auch auf der Homepage des Projekts unter https://newsallianz.de/redirect?url=https%3A%2F%2Fwww.einlebenretten.de%2F.
