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Aktionswoche Alkohol 2026 – Weniger ist besser!

17. Juni 2026Letztes Update 17. Juni 2026
Aktionswoche Alkohol 2026 – Weniger ist besser!
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SCHWEINFURT – Stadt und Landkreis Schweinfurt beteiligen sich an der bundesweiten „Aktionswoche Alkohol“ mit einer innovativen und humorvollen Aktion. Unter dem Motto „Alkohol? Weniger ist besser!“ sollen Gäste in Gaststätten und Restaurants zum bewussten Umgang mit Alkohol angeregt werden.

Die „Getränkedeckel-Aktion“

Um das Thema auf spielerische Weise in den Alltag zu integrieren, wurden drei verschiedene Getränkedeckel mit aufmerksamkeitsstarken Botschaften gestaltet.

Hintergründe zur Aktionswoche

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Verstrickt und zugenäht
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Die bundesweite Aktionswoche wird seit 2007 alle zwei Jahre von der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen e.V. (DHS) organisiert, um über die Risiken des Alkoholkonsums aufzuklären.

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Wichtige Gesundheitstipps der DHS

Die DHS betont, dass für die eigene Gesundheit ein vollständiger Verzicht auf Alkohol die beste Entscheidung ist. Wer dennoch konsumiert, sollte dies nur in geringstmöglichem Maße tun. Eine Reduktion des Konsums kann laut DHS zahlreiche Vorteile bieten:

  • Körperlich: Stärkung des Herz-Kreislauf-Systems, Entlastung der Leber, Senkung des Krebsrisikos, weniger Infektionen.

  • Psychisch & Sozial: Besserer Schlaf, weniger psychische Belastungen sowie eine Reduktion von Konflikten im sozialen Umfeld.

  • Unfallprävention: Ein geringerer Konsum senkt das allgemeine Unfallrisiko deutlich.

Absolute Empfehlung: Auf Alkohol sollte laut DHS zwingend verzichtet werden von Kindern, Jugendlichen, Schwangeren, Stillenden sowie Personen mit Kinderwunsch.

Die Stadt und der Landkreis Schweinfurt unterstreichen mit dieser Aktion, dass ein bewusster Lebensstil – ergänzt durch ausgewogene Ernährung und ausreichend Bewegung – der Schlüssel für eine längere Lebenszeit bei guter Gesundheit ist.


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