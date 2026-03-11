Aktiv gegen Rückenschmerz zum Tag der Rückengesundheit am 15. März
SCHWEINFURT – Anlässlich des bevorstehenden Tages der Rückengesundheit macht die AOK in Schweinfurt auf die Bedeutung von Bewegung bei Rückenbeschwerden aufmerksam. Da rund ein Drittel der Betroffenen innerhalb eines Jahres erneut unter Schmerzen leidet, warnt Bewegungsexperte Lino Schramm vor übermäßiger Schonung, da diese die Beschwerden oft verstärkt und das Risiko für chronische Verläufe erhöht.
Regelmäßige sportliche Aktivität kann wiederkehrende Rückenschmerzen um fast 50 Prozent lindern. Neben gezielten Kräftigungsübungen für die Rumpf- und Beckenmuskulatur helfen bereits einfache Gewohnheiten im Alltag, wie Treppensteigen, Spaziergänge in der Mittagspause oder das Nutzen des Fahrrads. Während unspezifische Schmerzen oft von selbst verschwinden, sollten Warnsignale wie Lähmungen oder Taubheitsgefühle nach Unfällen immer ärztlich abgeklärt werden.
Um den Einstieg in ein rückengerechtes Leben zu erleichtern, bietet die AOK ein kostenfreies Trainingskonzept an, das auch Nicht-Versicherten offensteht:
AOK-Rückentrainer: In sechs Videosequenzen zeigt Sportwissenschaftler Patricio Escher gezielte Übungen, die ohne Hilfsmittel direkt in den Alltag integriert werden können.
Weitere Informationen und die Übungsvideos findest du unter:
