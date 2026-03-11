Auto IU

Aktiv gegen Rückenschmerz zum Tag der Rückengesundheit am 15. März

11. März 2026Letztes Update 11. März 2026
Aktiv gegen Rückenschmerz zum Tag der Rückengesundheit am 15. März
Symbolfoto: 2fly4
Sparkasse

SCHWEINFURT – Anlässlich des bevorstehenden Tages der Rückengesundheit macht die AOK in Schweinfurt auf die Bedeutung von Bewegung bei Rückenbeschwerden aufmerksam. Da rund ein Drittel der Betroffenen innerhalb eines Jahres erneut unter Schmerzen leidet, warnt Bewegungsexperte Lino Schramm vor übermäßiger Schonung, da diese die Beschwerden oft verstärkt und das Risiko für chronische Verläufe erhöht.

Regelmäßige sportliche Aktivität kann wiederkehrende Rückenschmerzen um fast 50 Prozent lindern. Neben gezielten Kräftigungsübungen für die Rumpf- und Beckenmuskulatur helfen bereits einfache Gewohnheiten im Alltag, wie Treppensteigen, Spaziergänge in der Mittagspause oder das Nutzen des Fahrrads. Während unspezifische Schmerzen oft von selbst verschwinden, sollten Warnsignale wie Lähmungen oder Taubheitsgefühle nach Unfällen immer ärztlich abgeklärt werden.

VERMISST - Bitte helft mit!
Maincor Stellenangebot Kunststoff- & Kautschuktechnologie Knetzgau

Um den Einstieg in ein rückengerechtes Leben zu erleichtern, bietet die AOK ein kostenfreies Trainingskonzept an, das auch Nicht-Versicherten offensteht:

Das könnte Dich auch interessieren:

St. Kilian setzt erfolgreichen Pistazien-Sahnelikör unter neuem Namen fort

Ambulanzzentrum Reinschauen lohnt sich
Mehr

AOK-Rückentrainer: In sechs Videosequenzen zeigt Sportwissenschaftler Patricio Escher gezielte Übungen, die ohne Hilfsmittel direkt in den Alltag integriert werden können.

Weitere Informationen und die Übungsvideos findest du unter:

www.aok.de/bayern/rueckentraining

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

11. März 2026Letztes Update 11. März 2026

Mehr

Vandalismus an Fassade und E-Bike sowie Unfallflucht in Sennfeld

Vandalismus an Fassade und E-Bike sowie Unfallflucht in Sennfeld

11. März 2026
Angriff auf Postboten – Polizei Schweinfurt sucht Zeugen

Angriff auf Postboten – Polizei Schweinfurt sucht Zeugen

11. März 2026
Janja Wirsing aus Wülfershausen ist Bayerns schnellste Bäckerin

Janja Wirsing aus Wülfershausen ist Bayerns schnellste Bäckerin

11. März 2026

Mobiler Ultraschall im Notarzteinsatz: Würzburg setzt neuen Standard

11. März 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)