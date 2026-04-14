Aktiv-Wochen „Frühling.Erlebnis.Bauernhof“ starten am 15. April 2026
NIEDERWERRN – Unter dem Motto „Lernen. Erleben. Aktiv sein“ beginnen in Kürze die bayernweiten Aktiv-Wochen des Programms „Erlebnis Bauernhof“. Vom 15. April bis zum 22. Mai 2026 laden qualifizierte landwirtschaftliche Betriebe Schulklassen dazu ein, den Alltag auf dem Bauernhof mit allen Sinnen zu entdecken und Alltagskompetenzen direkt vor Ort zu stärken.
Den offiziellen Auftakt für Unterfranken bildet eine Veranstaltung auf dem Bio-Erlebnisbauernhof Wiesmühle in Niederwerrn. Regierungspräsidentin Dr. Susanne Weizendörfer wird gemeinsam mit dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (ÄELF) Schweinfurt die diesjährigen Aktiv-Wochen eröffnen. Dabei erhält eine 5. Klasse der Auen-Mittelschule Schweinfurt von Betriebsleiterin Jeannine Ammon Einblicke in die Mutterkuhhaltung, Schweinemast sowie den Ackerbau und darf bei der täglichen Arbeit im Stall selbst mit anpacken.
Landwirtschaft zum Anfassen für bayerische Schüler
Das Programm „Erlebnis Bauernhof“ bietet Schülern die Möglichkeit, theoretisches Wissen durch praktische Erfahrungen zu ergänzen. Die Kinder lernen Maschinen kennen, bestimmen Getreidesorten oder untersuchen die Bodenbeschaffenheit. Ein besonderes Highlight der Auftaktveranstaltung ist die gemeinsame Brotzeit, bei der die Schüler selbst geschüttelte Butter genießen dürfen.
In Bayern sind derzeit über 900 Betriebe für das Programm qualifiziert, 74 davon befinden sich in Unterfranken. Seit dem Start des Projekts haben bereits mehr als 687.000 Kinder in über 34.000 Schulklassen teilgenommen.
Förderung und Teilnahme
Das Bayerische Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten unterstützt den Besuch außerschulischer Lernorte finanziell:
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Kostenübernahme: Einmalig für die Jahrgangsstufen 2 bis 4 sowie erneut in der Sekundarstufe (Klassen 5 bis 10).
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Zielgruppen: Das Angebot gilt auch für Förderschul- und Deutschklassen.
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Ganzjährigkeit: Während die Aktiv-Wochen mit Sonderaktionen einmal jährlich stattfinden, ist die Teilnahme am Grundprogramm das ganze Jahr über möglich.
Lehrkräfte finden weiterführende Informationen zu den teilnehmenden Höfen, den spezifischen Lernprogrammen und der Anmeldung unter www.erlebnis-bauernhof.bayern.de oder direkt bei den unterfränkischen Ämtern für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten.
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