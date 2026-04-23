Aktive Feuerwehrmänner und Frauen ausgezeichnet – Staatliche Ehrungen im Schonunger Rathaus
SCHONUNGEN – In einer feierlichen Zeremonie im Rathaus wurden zahlreiche aktive Feuerwehrleute für ihre jahrzehntelange Einsatzbereitschaft geehrt. Neben Landrat Florian Töpper und Bürgermeister Stefan Rottmann war auch die Führungsspitze der Kreisbrandinspektion vertreten, um die besonderen Verdienste der Kameradinnen und Kameraden zu würdigen.
Bürgermeister Stefan Rottmann hob in seiner Ansprache hervor, dass der Dienst in der Feuerwehr angesichts zunehmender Wetterextreme wie Starkregen, Sturm und Hitzeperioden Mut und volle Konzentration erfordere. Um diese Sicherheit für die Bevölkerung zu gewährleisten, hat die Großgemeinde in den vergangenen Jahren massiv in den Fuhrpark, die persönliche Schutzausrüstung und die Infrastruktur investiert. So wurden zuletzt die Feuerwehrhäuser in Reichmannshausen und Löffelsterz neu errichtet sowie zahlreiche moderne Einsatzfahrzeuge für verschiedene Ortsteile beschafft.
Investitionen in Technik und Sicherheit
Der Standort Schonungen konnte zudem durch die Stationierung eines leistungsfähigen Tanklöschfahrzeugs (TLF-4000) durch den Landkreis Schweinfurt sowie einen Zuschuss für ein neues Feuerwehrboot weiter gestärkt werden. Landrat Florian Töpper lobte das Engagement der Gemeinde und verwies auf die laufenden Investitionen des Landkreises in eine neue Atemschutzwerkstatt. Ein besonderes Augenmerk liege zudem auf der Förderung der Kinderfeuerwehren, die in Schonungen mit großer Begeisterung geführt werden.
Kreisbrandrat Alexander Bönig schloss in seinen Dank an die Geehrten ausdrücklich deren Familien mit ein, die den ehrenamtlichen Dienst über Jahrzehnte hinweg mitgetragen haben.
Die Geehrten im Überblick
Für 25 Jahre aktiven Dienst:
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Frank Suhl, Andreas Räth, Lukas Spath, Sebastian Wessel, Tobias Barthelmes, Andre Merz, Manuel Müller und Franziska Hirth.
Für 40 Jahre aktiven Dienst:
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Peter Barthel, Michael Stephan, Andreas Mantel und Alexander Nicklaus.
Die feierliche Auszeichnung verdeutlichte einmal mehr die Bedeutung des ehrenamtlichen Engagements für die Sicherheit in der Region und die enge Zusammenarbeit zwischen Gemeinde, Landkreis und der Kreisbrandinspektion.
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