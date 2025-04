Aktiver Klimaschutz durch Fortbewegung auf zwei Rädern – Das „Stadtradeln“ im Landkreis Bad Kissingen geht in die vierte Runde

BAD KISSINGEN – Ab dem 5. Mai heißt es wieder: kräftig in die Pedale treten und Kilometer sammeln! Das „Stadtradeln“ startet erneut und lädt Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer dazu ein, innerhalb von 21 Tagen möglichst viele Kilometer zurückzulegen.

„Im vergangenen Jahr beteiligten sich 1.065 Bürgerinnen und Bürger und fuhren insgesamt 229.748 Kilometer. Dieses Ergebnis wollen wir natürlich übertreffen“, betont Landrat Thomas Bold. „Der Landkreis Bad Kissingen bietet ideale Bedingungen zum Radfahren – dabei lässt sich die Natur besonders intensiv erleben.“

Die Teilnahme ist denkbar einfach: Interessierte können sich unter www.stadtradeln.de/registrieren anmelden. Die erfassten Kilometer werden entweder per App oder über ein Online-Kilometerbuch eingetragen. Bereits ab zwei Personen kann ein Team gegründet werden – ob Familie, Schulklasse oder Kolleginnen und Kollegen eines Unternehmens. Unterteams sind ebenfalls möglich, und eine Ergebnisübersicht in der App sorgt für zusätzliche Motivation. Zu gewinnen gibt es attraktive Preise wie Fahrradzubehör oder Gutscheine.

Gewertet werden alle Alltagsstrecken – der Weg zur Arbeit oder Schule ebenso wie Einkäufe oder Besuche bei Freunden. Bei hoffentlich frühlingshaftem Wetter bieten sich zudem zahlreiche Ausflüge in die Region an. Neben dem Beitrag zum Klimaschutz profitieren auch Gesundheit und Wohlbefinden von der Bewegung an der frischen Luft.

Das „Stadtradeln“ verfolgt mehrere Ziele: Neben der CO₂-Einsparung soll die Aktion das Bewusstsein für den Radverkehr schärfen und die Politik für dessen Bedeutung sensibilisieren. Organisiert wird sie vom Klima-Bündnis, einem Netzwerk europäischer Kommunen, das lokale Maßnahmen gegen den Klimawandel fördert.

Weitere Informationen gibt es unter www.stadtradeln.de/landkreis-bad-kissingen