Aktuell vor Gericht: Zwei Männer sollen im Erich-Kästner-Kinderdorf mehrere Kinder missbraucht haben

SCHWEINFURT – Die Staatsanwaltschaft Schweinfurt ermittelt gegen zwei Männer, die im Zeitraum von 1991 bis 2004 am Erich-Kästner-Kinderdorf in Oberschwarzach sexuelle Handlungen an Kindern vorgenommen haben sollen.

Während einer der Angeschuldigte im Kinderdorf für die Ausführung verschiedentlicher Tätigkeiten eingesetzt war, aber nicht als Erzieher der Kinder und Jugendlichen angestellt war, hielt sich der zweite Angeschuldigte zunächst als Familienmitglied eines Mitarbeitenden in der Einrichtung auf. Er war später aber dort auch als Erzieher tätig.

Die Angeschuldigten sollen mehrere Kinder im Alter von 11-15 zu Oralverkehr und verschiedenen anderen Praktiken gezwungen haben. Die Anklageschrift stammt bereits aus dem Jahr 2020, es handelt sich also um einen Fortsetzungstermin. Die Anklage lautet auf schweren sexueller Missbrauch von Kindern.



