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Aktuelle Kursangebote der Volkshochschule Bad Kissingen

22. Juni 2026Letztes Update 22. Juni 2026
Aktuelle Kursangebote der Volkshochschule Bad Kissingen
Foto: 2fly4
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BAD KISSINGEN – Die Volkshochschule (vhs) in Bad Kissingen hat noch freie Plätze für folgende Kurse:

Anmeldung

Die Anmeldung ist auf folgenden Wegen möglich:

  • Online: vhs-kisshab.de

  • Telefonisch: 0971 807-4211

  • Persönlich im vhs-Büro (Bad Kissingen):

    Montag & Dienstag: 14:00–16:00 Uhr

    Mittwoch bis Freitag: 10:00–12:00 Uhr

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