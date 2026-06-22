Aktuelle Kursangebote der Volkshochschule Bad Kissingen
BAD KISSINGEN – Die Volkshochschule (vhs) in Bad Kissingen hat noch freie Plätze für folgende Kurse:
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Yoga für einen starken Rücken (für Berufstätige – Fortsetzung):
Start: Mittwoch, 01.07.2026, 19:30–20:30 Uhr (4 Termine).
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Stuhl-Gymnastik (Fit und mobil durch den Alltag):
Start: Mittwoch, 15.07.2026, 12:30–13:30 Uhr (5 Termine).
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Bodystyling:
Start: Mittwoch, 15.07.2026, 11:15–12:15 Uhr (5 Termine).
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Rückenfitness für Senioren:
Start: Freitag, 17.07.2026, 16:00–17:00 Uhr (5 Termine).
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Grillen auf dem Holzkohlegrill (Mediterrane Grillgerichte):
Termin: Samstag, 18.07.2026, 10:00–13:00 Uhr.
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Die persische Küche:
Termin: Freitag, 24.07.2026, 18:30–22:00 Uhr.
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Mit dem Atem zu mehr Achtsamkeit & Resilienz (Offen für alle):
Termin: Montag, 27.07.2026, 10:00–13:00 Uhr.
Anmeldung
Die Anmeldung ist auf folgenden Wegen möglich:
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Online: vhs-kisshab.de
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Telefonisch: 0971 807-4211
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Persönlich im vhs-Büro (Bad Kissingen):
Montag & Dienstag: 14:00–16:00 Uhr
Mittwoch bis Freitag: 10:00–12:00 Uhr
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