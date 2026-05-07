Aktuelle News verpasst? – Wir verschaffen dir einen Überblick über die explosiven und interessanten News der Region Schweinfurt-Main-Rhön
HIMMELSTADT – Ein 61-jähriger Autofahrer wurde nach einer Unfallflucht auf dem Parkplatz eines Supermarktes durch eine Videoüberwachung identifiziert. Der Mann stand laut Polizei unter Alkoholeinfluss. Gegen ihn laufen nun Ermittlungen wegen Unfallflucht und Trunkenheit im Verkehr.
06.05.2026 – Videoüberwachung überführt Unfallflüchtigen
SCHWEINFURT – In einem Mehrfamilienhaus in der Johann-Sebastian-Bach-Straße kam es zu einer Explosion. Ein 34-jähriger Mann wurde nach dem Vorfall festgenommen. Die Hintergründe der Detonation sind noch unklar, Spezialisten untersuchen derzeit den Tatort.
06.05.2026 – Explosion in Mehrfamilienhaus – 34-Jähriger festgenommen
WÜRZBURG – Die Stadt Würzburg kündigt erneut eine öffentliche Versteigerung von Fundgegenständen an. Unter den angebotenen Gegenständen befinden sich Fahrräder, Schmuckstücke, Mobiltelefone und weitere Fundsachen. Die Auktion findet im Ehrenhof des Rathauses statt.
06.05.2026 – Stadt Würzburg versteigert Fahrräder, Handys und Schmuck
SCHWEINFURT – Im Stadtteil Maintal wurde ein geparkter weißer Kia mutwillig beschädigt. Unbekannte zerstachen Reifen und verteilten zusätzlich Lasur auf dem Fahrzeug. Die Polizei sucht Zeugen zu der Sachbeschädigung.
05.05.2026 – Reifen zerstochen und Lasur über Fahrzeug gegossen
KLEINOSTHEIM – Der Vermisstenfall eines 20-jährigen Mannes hat ein tragisches Ende genommen. Der junge Mann wurde leblos aufgefunden. Weitere Angaben zu den Umständen wurden bislang nicht veröffentlicht.
05.05.2026 – Vermisstenfall nimmt trauriges Ende
KOLITZHEIM – Bei einem schweren Verkehrsunfall wurde ein Radfahrer von einem Pkw erfasst und lebensgefährlich verletzt. Rettungskräfte und Polizei waren längere Zeit im Einsatz. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.
05.05.2026 – Radfahrer lebensgefährlich verletzt
SCHWEINFURT – Die AWO-Kita am Bergl beteiligt sich an einem Erasmus+-Projekt in Finnland. Ziel des Austauschs ist die Förderung interkultureller Zusammenarbeit und pädagogischer Konzepte im europäischen Umfeld.
05.05.2026 – AWO-Kita beteiligt sich an Erasmus-Austausch
HÖCHBERG – Nach einem Ladendiebstahl kam es zu einer spektakulären Flucht. Ein Zeuge wurde dabei auf der Motorhaube eines Fahrzeugs mitgeschleift. Die Polizei konnte Tatverdächtige festnehmen und ermittelt nun wegen mehrerer Delikte.
03.05.2026 – Festnahme nach spektakulärer Flucht
STOCKSTADT – Ein betrunkener Mann löste einen gefährlichen Einsatz im Bahnverkehr aus. Der Mann hielt sich im Gleisbereich auf und zwang dadurch einen Güterzug zu einer Notbremsung. Die Bundespolizei ermittelt.
03.05.2026 – Betrunkener zwingt Güterzug zum Nothalt
SCHWEINFURT – Die Kunsthalle Schweinfurt kündigt einen besonderen Tanz-Workshop zum Muttertag an. Die Veranstaltung verbindet kreative Bewegung mit Kunst und richtet sich an Familien und Interessierte.
02.05.2026 – Kunst und Bewegung zum Muttertag
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