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Aktuelle Polizeimeldungen aus dem Stadtgebiet Würzburg

8. April 2026Letztes Update 8. April 2026
Aktuelle Polizeimeldungen aus dem Stadtgebiet Würzburg
Symbolfoto: 2fly4
Sparkasse

WÜRZBURG – Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt berichtet von mehreren Vorfällen im Stadtgebiet, die sich über die vergangenen Tage ereignet haben. In allen Fällen werden Zeugen gebeten, sich mit der Dienststelle in Verbindung zu setzen.

Diebstahl aus Pkw am Ringpark

Am Dienstagnachmittag nutzte ein Unbekannter die Zeit zwischen 15:20 Uhr und 17:50 Uhr für einen Diebstahl am Friedrich-Ebert-Ring. Aus einem dort am Ringpark abgestellten VW entwendete der Täter einen Laptop sowie Bargeld. Der Gesamtwert der Beute wird auf rund 400 Euro geschätzt.

Fundunterschlagung und Kartenmissbrauch in der Innenstadt

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Bereits am frühen Sonntagmorgen kam es in einer Sparkassenfiliale in der Domstraße zu einer folgenschweren Fundunterschlagung. Ein Mann hatte dort zwischen 03:00 Uhr und 04:00 Uhr seine Geldbörse verloren. Ein bislang unbekannter Täter nahm das Portemonnaie an sich und nutzte die darin befindliche Bankkarte unmittelbar im Anschluss für Einkäufe. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 120 Euro.

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Im Stadtteil Frauenland entwendete ein Dieb ein verschlossenes Mountainbike der Marke Scott. Der Diebstahl in der Leo-Weismantel-Straße ereignete sich im Zeitraum zwischen Montag, den 30. März, und Sonntag, den 05. April. Das auffällig grüne Fahrrad hat einen Wert von circa 500 Euro.

Hoher Sachschaden nach Unfallflucht in Lengfeld

Die Polizei sucht zudem nach einem flüchtigen Autofahrer, der am Dienstag auf dem Mitarbeiterparkplatz der Firma Brose in der Werner-von-Siemens-Straße einen Unfall verursacht hat. Zwischen 05:30 Uhr und 15:20 Uhr wurde ein dort geparkter BMW an der hinteren linken Fahrzeugseite erheblich beschädigt. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne den Schaden in Höhe von etwa 2.600 Euro zu melden.

Zeugenaufruf: Sachdienliche Hinweise zu den Tätern oder den Unfallhergängen nimmt die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter der Telefonnummer 0931/457-2230 entgegen.

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