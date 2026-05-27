Aktueller Polizeibericht: Unfallflucht und mehrere Sachbeschädigungen im Raum Schweinfurt
SCHWEINFURT / SENNFELD / NIEDERWERRN – Die Polizeiinspektion Schweinfurt vermeldet in ihrem aktuellen Bericht mehrere Delikte aus dem Landkreis und dem Stadtgebiet. Neben einer dreisten Unfallflucht vor einer Bäckerei beschäftigen die Ermittler vor allem Fälle von mutwilligem Vandalismus an Fahrzeugen und Gebäuden. In allen Fällen wird um Hinweise aus der Bevölkerung gebeten.
Sennfeld: Roter Mazda rammt Tesla vor Bäckerei und flüchtet
Am Sonntagmorgen kam es in der Sennfelder Schweinfurter Straße zu einer klassischen Unfallflucht. Gegen 07:15 Uhr wollte der Fahrer eines roten Mazda CX-30 vor der dortigen Bäckerei einparken. Bei dem Manöver rammte er einen ordnungsgemäß geparkten, weißen Tesla und beschädigte diesen. Statt den Schaden zu melden oder auf den Besitzer zu warten, gab der bislang unbekannte Mazda-Fahrer Gas und flüchtete unerlaubt vom Unfallort.
Sennfeld: Grauer Ford Mondeo mutwillig beschädigt
Ebenfalls in Sennfeld kam es zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw. Ein Unbekannter hat in der Hauptstraße einen grauen Ford Mondeo großflächig verkratzt. Das Auto war im Zeitraum von Donnerstag bis Samstag am Straßenrand geparkt. Vom Verursacher fehlt bislang jede Spur.
Niederwerrn: Vandalen zerkratzen VW Tiguan in der Keplerstraße
Ein ganz ähnliches Bild zeigt sich in Niederwerrn: Hier hatten es Vandalen auf einen schwarzen VW Tiguan abgesehen. Der SUV war von Freitagabend, 18:00 Uhr, bis Samstagmorgen, 07:30 Uhr, vor einem Wohnhaus in der Keplerstraße abgestellt. In diesem Zeitraum zerkratzte ein unbekannter Täter den Lack des Wagens tief und verursachte erheblichen Sachschaden.
Schweinfurt-Bergl: Fensterscheibe an Wohnhaus eingeworfen
Auch im Schweinfurter Stadtteil Bergl kam es zu einer Sachbeschädigung. Am Freitagabend gegen 20:20 Uhr warf ein Unbekannter in der Straße Am Herroth die Fensterscheibe eines Mehrfamilienhauses ein. Die Bewohner wurden durch den Lärm aufgeschreckt, der Täter konnte jedoch im Schutz der Dämmerung unerkannt entkommen.
Zeugenaufruf der Polizei
Die Polizeiinspektion Schweinfurt hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen und hofft auf Beobachtungen von Anwohnern oder Passanten.
Kontakt: Wer Hinweise zu den Fahrzeugbeschädigungen, dem Scheibenwerfer oder dem flüchtigen roten Mazda CX-30 in Sennfeld geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 09721/202-0 zu melden.
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