Alarmplan Main – Regierung von Unterfranken spricht „Warnung“ aus

WÜRZBURG – Die Regierung von Unterfranken hat für den Main im Abschnitt zwischen der hessischen Landesgrenze bei Kahl (Main-km 66,6) und WÜRZBURG (Main-km 252,3) die Warnstufe „WARNUNG“ gemäß dem „Alarmplan Main – Gewässerökologie“ ausgerufen.

Hintergrund ist die anhaltende Hitze und Trockenheit, die den ökologischen Zustand des Mains zunehmend beeinträchtigt. An der Messstation Erlabrunn wurde am gestrigen Tag die kritische Wassertemperatur von 26 °C über einen Zeitraum von mehr als sieben Stunden überschritten. Auch in den kommenden Tagen wird mit durchgehend hohen Temperaturen gerechnet, weshalb die Wasserwerte voraussichtlich auf diesem belastenden Niveau bleiben. An der Station in Kahl liegt die Temperatur derzeit noch unter der 25-Grad-Marke. Die Sauerstoffkonzentration ist an beiden Standorten aktuell noch stabil und unbedenklich.

Um zusätzliche Belastungen des Flusses zu vermeiden, sollen in den nächsten Tagen im betroffenen Abschnitt keine Maßnahmen durchgeführt werden, die den Gewässerzustand verschlechtern könnten. Dazu zählen unter anderem Baggerarbeiten oder das Entfernen von Schlamm im Main oder seinen Nebenflüssen – es sei denn, diese sind zwingend für die Sicherheit und den Schiffsverkehr erforderlich. Wartungsbedingte Stilllegungen von Kläranlagen, auch in Teilbereichen, sind untersagt.

Landratsämter und Stadtverwaltungen wurden bereits gebeten, betroffene Direkteinleiter – insbesondere Kläranlagen und industrielle Einleiter – entsprechend zu informieren.

An der Station in Trunstadt hat sich der Sauerstoffgehalt im Vergleich zum Vortag leicht verbessert und liegt derzeit bei 6,7 mg/l. Das ist jedoch weiterhin ein kritischer Wert. Für den Abschnitt zwischen WÜRZBURG und BAMBERG (Main-km 252,3 bis 384,2) bleibt daher die interne Vorwarnstufe bestehen. Mit Blick auf mögliche Gewitter und das Risiko von Abschwemmungen, die den Sauerstoffverbrauch erneut ansteigen lassen könnten, bleibt die Lage angespannt. Der Abfluss des Mains hat sich etwas erholt und liegt aktuell im Dreitagesmittel bei 47,1 m³/s.