Alex Asmus bleibt als wichtige Stütze im Sturm verlängert seinen Vertrag

SCHWEINFURT – Weiterer Baustein im Kader der Mighty Dogs: Mit Alex Asmus hat ein weiterer Leistungsträger seinen Vertrag beim ERV Schweinfurt verlängert und geht damit in seine fünfte Saison in der Bayernliga.

Der gebürtige Schweinfurter kam zur Saison 2021/2022 zusammen mit Nils Melchior aus Iserlohn zurück an den Main und ist seitdem fester Bestandteil des Teams. In bislang 123 Pflichtspielen sammelte der 25-Jährige bemerkenswerte 81 Scorerpunkte – ein starkes Zeichen seiner Konstanz und Offensivstärke.

Sportlicher Leiter Gerald Zettner erklärt zur Verlängerung:

„Alex entwickelt sich Jahr für Jahr weiter und ist mittlerweile eine wichtige Stütze im Angriff. Wir hoffen, ihn noch lange bei uns halten zu können – zumindest ist es uns für die nächste Saison schon mal gelungen.“

Auch Alex Asmus selbst blickt mit Vorfreude auf die neue Spielzeit:

„Die vergangene Saison war für uns als Mannschaft und für mich persönlich ein Erfolg. Der Einzug in die Playoffs war ein großer Schritt in die richtige Richtung. Auch die Stimmung im Team war richtig stark. Ich bin optimistisch, dass wir in der kommenden Saison wieder die Playoffs schaffen – und wer weiß, vielleicht geht es diesmal sogar ins Halbfinale oder Finale, wenn alles zusammenpasst.“

Der Kader für die neue Eiszeit nimmt also weiter klare Konturen an. Die Verantwortlichen beim ERV kündigen bereits die nächste Vertragsverlängerung an – ebenso wie weitere Infos zum Saisonkartenvorverkauf. Hier laufen noch letzte Abstimmungen, eine gesonderte Mitteilung folgt in Kürze.

Richtigstellung zur Trainerfrage – Trainer-Duo Waßmiller und Bär bestätigt

Anfang März präsentierten die Mighty Dogs Sergej Waßmiller als neuen Trainer – gleichzeitig wurde Tomas Kubalik offiziell verabschiedet. Die Personalie sorgte bei einigen Fans für Fragen hinsichtlich der Zukunft von Semjon Bär.

Hier stellt der ERV Schweinfurt nun klar:

Semjon Bär wird auch in der Saison 2025/2026 gemeinsam mit Sergej Waßmiller als Trainer-Duo an der Bande stehen. Darüber hinaus wird sich Bär weiterhin um die Nachwuchsarbeit des Vereins kümmern.

Die Mighty Dogs setzen damit auf Kontinuität und Erfahrung – sowohl im Kader als auch hinter der Bande.