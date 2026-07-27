Alex Asmus verlängert Vertrag bei den Mighty Dogs um zwei Jahre

SCHWEINFURT, LKR. SCHWEINFURT – Die Mighty Dogs des ERV Schweinfurt können eine weitere Personalentscheidung für die Saison 2026/2027 bekannt geben: Alex Asmus bleibt dem Verein für zwei weitere Jahre erhalten und wird weiterhin für die Schweinfurter auf Torejagd gehen.

Der Stürmer trägt bereits seit fünf Jahren das Trikot der Mighty Dogs und erzielte in der Hauptrunde konstant etwas mehr als 20 Scorerpunkte pro Saison. Auch in den vergangenen Playoffs gehörte Asmus zu den erfolgreichsten Spielern des Teams und sammelte in 20 Spielen 15 Punkte.

Asmus begründet seine Vertragsverlängerung mit der positiven Entwicklung der Mannschaft: „Ich habe für zwei Jahre unterschrieben, weil es mir einfach unglaublich viel Spaß macht, mit dieser Mannschaft zu spielen. Außerdem gefällt mir die Entwicklung des Teams sehr gut. Ich denke, man hat in der vergangenen Saison gesehen, wie gut wir zusammengepasst haben. Natürlich wollen wir auch in der kommenden Saison wieder so weit wie möglich kommen.“

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Auch Sportlicher Leiter Gerald Zettner sieht in Asmus einen wichtigen Bestandteil des Teams: „Alex ist aus unserem Kader nicht mehr wegzudenken. Er hat sich in jeder Saison konstant weiterentwickelt und bringt starke Leistungen auf dem Eis.“

Die Kaderplanung beim ERV Schweinfurt ist damit noch nicht abgeschlossen. Der Verein kündigt bereits in naher Zukunft eine weitere Personalentscheidung an.