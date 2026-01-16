Alexander Geyer startet Veranstaltungsreihe für Senioren & Seniorinnen in Gochsheim
GOCHSHEIM – In Gochsheim hat eine neue Informationsreihe für Seniorinnen und Senioren mit einem Vortrag über Sturzprävention, Wohnraumanpassung und Hausnotrufsysteme erfolgreich begonnen. Fachreferent Jannik Stumpf von den Johannitern klärte die Teilnehmenden praxisnah über Sicherheitsmaßnahmen im häuslichen Umfeld auf. Die von Bürgermeisterkandidat Alexander Geyer initiierte Reihe soll älteren Bürgern einen dauerhaften und kostenfreien Mehrwert bieten.
Geyer hob hervor, dass diese Informationsangebote bewusst regelmäßig und unabhängig von klassischen Wahlkampfzeiten stattfinden sollen. Ziel sei es, alltagsnahe Unterstützung zu leisten, anstatt nur kurzfristige Aufmerksamkeit zu generieren. Die positive Resonanz der ersten Veranstaltung bestärkt die Organisatoren in ihrem Vorhaben, das Programm in den kommenden Wochen mit weiteren wichtigen Schwerpunkten fortzusetzen.
Bereits am 22. Januar geht es mit dem Thema „Sicher im Alter“ weiter, bei dem Selbstverteidigungslehrer Norbert Höchner Tipps gibt. Am 29. Januar folgt eine Aufklärung über Telefonbetrug und aktuelle Betrugsmaschen durch Polizeioberkommissar Michael Beetz. Interessierte Bürgerinnen und Bürger können sich für die kommenden Termine unter der E-Mail-Adresse Veranstaltung.Gochsheim@web.de anmelden.
