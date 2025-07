Alkohol, Cannabis und Kokain am Steuer – Polizei ermittelt

SCHWEINFURT UND MELLRICHSTADT – Am Mittwoch hat die Polizei vier Fahrzeugführer aus dem Verkehr gezogen, die alkoholisiert oder unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln standen. Die betroffenen Männer im Alter zwischen 22 und 87 Jahren gefährdeten mit ihrer Fahrweise nicht nur sich selbst, sondern auch andere Verkehrsteilnehmer. In einem Fall kam es sogar zu einem Unfall. Die Polizei leitete Ermittlungsverfahren ein und kündigte an, künftig verstärkt die Fahrtüchtigkeit im Straßenverkehr zu kontrollieren.

In SCHWEINFURT kam es gegen 17:40 Uhr in der Bauerngasse zu einem Auffahrunfall. Ein 60-jähriger Transporterfahrer hatte zu spät auf das Bremsmanöver eines vorausfahrenden Pkw reagiert. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten starken Alkoholgeruch beim Fahrer. Ein Atemalkoholtest ergab etwa 1,5 Promille. Verletzt wurde niemand, der Schaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt.

Ebenfalls in SCHWEINFURT, gegen 15:40 Uhr in Sennfeld, stoppte die Polizei einen Radfahrer, der in Schlangenlinien unterwegs war. Der 34-Jährige stand nicht nur unter Alkoholeinfluss (über 1,5 Promille), sondern räumte auch den Konsum von Cannabis und Amphetamin ein.

Gegen 22:00 Uhr fiel in der Niederwerrner Straße ein 22-jähriger E-Scooterfahrer durch unsichere Fahrweise auf. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf Kokain.

In MELLRICHSTADT wurde die Polizei gegen 16:30 Uhr alarmiert, weil ein Kleinwagenfahrer auf der A71 durch unsichere Fahrweise auffiel. Der 87-jährige Fahrer wurde an der Mellrichstädter Höhe gestoppt. Er wirkte müde und erklärte, unter dem Einfluss starker Schmerzmittel zu stehen.

In allen Fällen ordneten die Beamten Blutentnahmen an, untersagten die Weiterfahrt und informierten die Fahrerlaubnisbehörde.

Das Polizeipräsidium Unterfranken kündigte an, auch künftig verstärkt die Fahrtüchtigkeit im Fokus zu behalten. Verkehrskontrollen sollen weiter intensiviert werden, um alkohol- und drogenbeeinflusste Fahrer konsequent aus dem Verkehr zu ziehen.