Alkohol macht Birne hohl: Alkoholisierte 78-Jährige schmeißt Glas auf andere Frau

19. September 2025Letztes Update 19. September 2025
MARKTHEIDENFELDDie Polizeiinspektion Marktheidenfeld ermittelt gegen eine 78-jährige Frau wegen des Verdachts der Körperverletzung. Sie soll in der Nacht zum Freitag in einer Bar eine 54-jährige Frau leicht verletzt haben.

Der Vorfall ereignete sich gegen 0:00 Uhr. Nach dem derzeitigen Sachstand soll die 78-Jährige, die unter Alkoholeinfluss stand, ein Glas auf die 54-jährige Frau geworfen haben. Dadurch wurde die Geschädigte an der Oberlippe leicht verletzt.

Die 78-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts der Körperverletzung verantworten.

