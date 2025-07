Alkohol und Fahren? Macht 20.000 Euro

FRAMMERSBACH – Am Montagabend gegen 23:00 Uhr kam es in Frammersbach zu einem Verkehrsunfall mit erheblichen Folgen. Ein 24-jähriger Mann fuhr mit seinem Pkw den Mühlberg hinab in Richtung Lindenweg. Dabei krachte er zunächst in das Heck eines geparkten Fahrzeugs und anschließend in einen Grundstückszaun.

Bei der Überprüfung seiner Fahrtüchtigkeit durch die Polizei stellten die Beamten einen Atemalkoholwert von über zwei Promille fest. Daraufhin wurde eine Blutentnahme angeordnet und im Klinikum Lohr am Main durchgeführt. Der junge Mann muss sich nun wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkoholkonsums verantworten. Die Polizei entzog ihm vorläufig die Fahrerlaubnis.

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. Das Fahrzeug des Unfallverursachers war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.