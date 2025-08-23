Alkohol und Rücksichtslosigkeit führten zum Unfall – Verursacher schwer verletzt

THERES, LKR. HASSBERGE – Am frühen Donnerstagmorgen fuhr ein alkoholisierter Autofahrer über die A 70 in Fahrtrichtung Bayreuth. Der Mann zog die Aufmerksamkeit anderer Verkehrsteilnehmer durch seine schnelle und riskante Fahrweise auf sich. Letztlich verunfallte der Mann und verletzte sich schwer. Darüber hinaus wird gegen ihn nun auch ermittelt und sein Führerschein wurde eingezogen.

Am Donnerstag, gegen 01:30 Uhr, fuhr ein 43-jähriger Mann in seinem VW über die A 70. Andere Verkehrsteilnehmer wurden auf das in Richtung Bayreuth fahrende Fahrzeug aufmerksam, da es sehr schnell und dicht auffuhr. Auch die Überholmanöver wirkten nicht nur riskant, sondern waren es auch. Im Zuge eines solchen Überholvorgangs touchierte der VW zunächst den Anhänger eines auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Lkws, um nur kurz darauf, auch den Lkw selbst zu touchieren. Der 43-jährige Autofahrer verlor anschließend die Kontrolle über seinen Wagen und überschlug sich damit. Der Mann erlitt hierdurch schwere Verletzungen und musste letztlich in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Gegen den mit über 1,2 Promille alkoholisierten Unfallverursacher wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Neben Beamten der Verkehrspolizei Schweinfurt-Werneck waren auch die Freiwillige Feuerwehr und die Autobahnmeisterei im Einsatz.