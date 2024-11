Alkoholgenuss kostet heftige 40.000 Euro

THERES – In den Abendstunden des gestrigen Montags, gegen 18:25 Uhr, kam es auf der Kreisstraße HAS 4 zu einem Verkehrsunfall.

Ein 63-jähriger Porschefahrer fuhr frontal auf das Heck des Pkw einer 41-jährigen Renaultfahrerin auf. Bei dem 63-jährigen wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, welcher einen Wert von 1,84 Promille ergab. Die Fahrerlaubnis wurde sogleich beschlagnahmt.

Die Renaultfahrerin wurde leicht verletzt in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Der Porschefahrer hingegen blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 40.000,00 EUR.



powered by Newsallianz Schweinfurt